Where to Salute North Carolinians Who’ve Served

North Carolina has one of the largest veteran populations in the country, and we’re proud of it. Here’s where to honor them.

Western

Western North Carolina Veterans Memorial

College Street (U.S. 74) and Court House Plaza

(Next to Pack Square, 80 Court Plaza, Asheville, NC 28801)

docsouth.unc.edu

Western Carolina State Veterans Cemetery

962 Old U.S. Highway 70

Black Mountain, NC 28711

(828) 669-0684, milvets.nc.gov

Veterans Memorial

567 West King Street

Boone, NC 28607

WWII US Navy Memorial

891 Moonshine Mountain Road

Burnsville, NC 28714

Cherokee Veterans Park

Cherokee, NC 28719

(770) 942-7768

Veterans Park

Gibson Street

Columbus, NC 28722

(828) 894-8236

Jackson County Veterans Memorial

714 West Main Street

Sylva, NC 28779

Central

North Carolina Veterans Memorial

210 South Main Street

Broadway, NC 27505

(919) 258-9922, ncveteransmemorial.org

Moore County Veteran Memorial

Intersection of NC Highway 24/27 and NC Highway 15-501

Carthage, NC 28327

Veterans Freedom Park

1517 North Harrison Avenue

Cary, NC 27513

(919) 637-3936, townofcary.org

North Carolina Veterans Park

300 Bragg Boulevard

Fayetteville, NC 28301

(910) 433-1457, fcpr.us

Fayetteville Veterans Park

220 Lamon Street

Fayetteville, NC 28301

(910) 433-1004

Garner Veterans Memorial

921 Buffaloe Road

Garner, NC 27529

(919) 772-4688, garnernc.gov

Guilford County Veterans Memorial

2332 New Garden Road East

Greensboro, NC 27410

(336) 423-8960, gcveteransmemorial.org

Veterans Park

201 Huntersville-Concord Road

Huntersville, NC 28078

(At Maxwell Avenue & Main Street)

Veterans Park

119 North Main Street

Kannapolis, NC 28081

(704) 920-4343

Carolina Field of Honor

9652 West Market Street

Kernersville, NC 27284

(336) 703-2500, carolinafieldofhonor.org

Liberty Veterans Memorial and Gardens

443 West Swannanoa Avenue

Liberty, NC 27298

336-622-3850, libertyvmg.org

Mint Hill Veterans Memorial Park

8850 Fairview Road

Mint Hill, NC 28227

(704) 545-9726, minthill.com

Veterans Memorial

105 Rockford Street

Mount Airy, NC 27030

Raleigh National Cemetery

501 Rock Quarry Road

Raleigh, NC 27610

(252) 637-2912, cem.va.gov

Rockingham County Veterans Park

425-433 NC-65

Reidsville, NC 27320

Eastern

Veterans Memorial

235 East Walnut Street

Goldsboro, NC 27530

(919) 739-7480, wayneveteransmemorial.org

Eastern Carolina State Veterans Cemetery

164 Longs Plant Farm Road

Goldsboro, NC 27534

(919) 648-0510, milvets.nc.gov

Lejeune Memorial Gardens

Montford Landing Road

Jacksonville, NC 28541

jacksonvillenc.gov

Walk of Honor

183 Academy Heights Road

Kinston, NC 28504

(252) 522 0517, walkofhonor.com

Jack Laughery Park, Rocky Mount Veterans Memorial

321 North Church Street

Rocky Mount, NC 27804

Sunset Beach Veterans Memorial

160-198 Sunset Boulevard North

Sunset Beach, NC 28468

(910) 575-4162, sbvets.org

Veterans Memorial

North Water Street

Wilmington, NC 28401

Wilmington National Cemetery

2011 Market Street

Wilmington, NC 28403

(910) 815-4877, cem.va.gov